捨てられてしまうはずのものに新たなアイデアを掛け合わせて魅力的なアイテムを生み出す「アップサイクル」。地球に優しいだけでなく、デザインや機能に優れた逸品が勢揃い。? どこか懐かしいあの楽器が、温かみのある照明に可愛らしいフォルムのミュージックベルが、ペンダントライトに変身。光を優しく包み込むベルの形は照明に最適。見ているだけで音楽が聞こえてきそう。φ7.5cm、コード50cm \2,500（upcycle interior upcycle