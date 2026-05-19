岡山シーガルズシーズン報告会岡山市・18日 バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズが、18日、4月に終了したシーズンの戦いを報告しました。 報告会には、スポンサー企業の関係者ら約200人が招かれ、選手20人が参加しました。 冒頭、新たに社長に就任した髙田さゆりさんが、SVリーグのライセンスは交付されたものの、ガバナンスや財務状況につい