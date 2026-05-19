19日午前、福岡県久留米市の山林で火事がありました。消防が出動していますが、現在も消し止められていません。 消防によりますと、19日午前9時半すぎ、久留米市山本町耳納の山林で「杉の木が燃えている。山頂に向かって燃え広がっている」と、現場近くにいた男性から119番通報がありました。消防車8台が出動し、消火にあたっています。これまでにケガ人の情報は入っていません。通報した男性は「草刈り中に、機械から火が燃