巨人の守護神が頼もしい。【もっと読む】《モイネロの巻》サファテに可愛がられた森唯斗に世話を焼かれ…ライデル・マルティネス（29）のことだ。17日のDeNA戦で1点差の九回に登板。移籍2年目にして初の3連投に挑み、1イニング無失点でリーグトップに並ぶ13セーブ目を挙げた。助っ人は巨人を6連勝へと導き、「それが呼ばれた理由」と涼しい顔である。阿部監督は基本的に、勝負どころの秋になるまで救援陣に3連投をさせない方