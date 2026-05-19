高市首相は19日午前、羽田空港を出発し、午後には韓国南東部の安東を訪れ、李在明大統領との首脳会談に臨みます。高市首相「現下の厳しい国際情勢、また戦略環境のもとでの両政府間の協力や、日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、李在明大統領とじっくり議論を深めて、成果をもたらすということを楽しみにいたしております」会談が行われる安東は、李在明大統領の出身地で、首脳同士が相互往来を重ねる「シャトル外交」の