2026年1月から3月のGDP（国内総生産）は、2四半期連続のプラス成長となりました。個人消費の伸びなどが主な要因ですが、中東情勢の影響で先行きには懸念の声も出ています。内閣府が発表した1月から3月までのGDP速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前の3カ月と比べ、プラス0.5％でした。これが1年間続いた場合の年率換算ではプラス2.1％で、2四半期連続のプラス成長となりました。GDPの半分以上を占める「個人消費」はプラス0