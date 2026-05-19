「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第２打席で四球を選んで出塁するも、今季初の盗塁失敗を喫した。四回先頭の打席。初球、２球目と手を出さず、３球目のバックドアも見極めた大谷。カウントを作ったが、４球目のフォーシームは外角ギリギリに決まり追い込まれた。敵地が大歓声に包まれる中、高めのシンカーを見極めてフルカウントに。６球目のフォーシームも見極めて四球