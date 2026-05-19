愛知県碧南市で18日夜、車で19歳の男性をひき逃げしケガさせるなどしたとして、46歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは半田市の職業不詳・榊原惣太郎容疑者(46)です。榊原容疑者は18日午後7時半ごろ、碧南市港南町2丁目の交差点で、近くに住むフィリピン国籍の男性(19)を軽自動車ではねてケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性は頭を強く打っていて、病院に運ばれま