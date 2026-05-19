俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。イタリアを訪れたことを伝え、“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿でプールを楽しむ様子など、バカンスショットを大量投稿した。【写真】「なんだこの極上スタイルは」「カッケー」“豊満ボディ”まぶしいビキニ姿の紅蘭直近の投稿でも、イタリアでの旅の模様を紹介してきた紅蘭。この日は「約1000年も前からあるお城をリノベーションして作