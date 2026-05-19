吉本新喜劇のすっちー（５４）が１９日、大阪市内で行われた「ブレインスリープ阪神梅田本店」メディア発表会に人気キャラクター“すち子”に扮（ふん）して登場した。睡眠の課題を解決するサービスや、枕を体験したすっちーは、すち子として同店の「第１号客」に。平均の睡眠時間が「４、５時間」と診断され「短い！ギリギリまでスマホ見てもうたりとか、ごはん食べてからすぐ寝ちゃったりとか。そういうのがあかんのやね」