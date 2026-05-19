上皇ご夫妻は、神奈川県の葉山御用邸で静養に入られました。上皇ご夫妻は先ほど、葉山町に到着されました。上皇さまは窓を開け集まった人たちに手を振り、上皇后美智子さまは会釈をして御用邸に向かわれました。葉山御用邸には、退位の前まで毎年のように静養に訪れ、去年10月に3年半ぶりに滞在した際には海辺を散策し地元の人たちと交流されました。92歳の上皇さまと91歳の美智子さまは今月10日、7年ぶりに大相撲の観戦を予定して