新緑が美しく輝き、お出かけ気分が高まる今のシーズンは、獲れたての魚介や地元の特産品が並ぶ賑やかなエリアがひときわ輝きを放ちます。多くの人に愛され、旅の目的地としても外せない活気ある名所の数々に注目してみました。All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「宮城県の商店街・市場」ランキ