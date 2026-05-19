俳優の小芝風花さんは5月18日、自身のInstagramを更新。「デートした」と報告し、反響を呼んでいます。【写真】「デート」中の小芝風花「ふうみゆキター」小芝さんは「みゆちゃんとデートした」と、俳優の柳生みゆさんとプライベートを過ごしたことを報告。5枚の写真も公開しました。1、2枚目のツーショットを見ると、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。小芝さんは「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早