「ご飯を冷凍するときは真ん中に凹みを作るとレンチンの解凍時間がめちゃくちゃ早くなりますしかも均一に温められるおまけ付き。」【写真】四角く包んだご飯の真ん中に、凹みを作るだけ！こんな投稿をしたのは、料理人の「麦ライス（シェフ）」（@HG7654321）さん。冷凍ご飯を解凍するのは意外と難しいですよね。一部が冷たかったり、逆に温めすぎて固くなってしまったり。麦ライスさんが提案するのは、ラップに包んだご飯の真ん中