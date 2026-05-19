中国の韓正国家副主席は5月18日、北京市内で開催された2026年世界貿易投資促進サミットの開幕式で式辞を述べました。韓副主席はこの式辞で、4つの提案を行いました。第1点は「開放と協力に基づく国際経済環境を共に構築し、多国間主義と開放協力を断固として擁護し、世界における貿易投資の自由化と円滑化を持続的に推進すること」です。第2点は「革新による発展の新たな強みを共に創出し、新技術によるけん引と活性化の役割を十分