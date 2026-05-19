「貯めたいのについ使ってしまう……」なぜかお金が貯まらない原因は、根性不足ではなく「お金の持ち方」にあるかもしれません。堀田秀吾氏の著書『科学的に正しい［お金が貯まる］習慣』は、心理学や脳科学の知見に基づいた「意志力に頼らない貯蓄術」を網羅した一冊です。本書から一部抜粋し、多くの人が無意識に陥っている「千円札に崩した瞬間に財布のひもが緩んでしまう」驚きの理由について紹介します。【診断】お金に関する