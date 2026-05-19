image: JR東日本 「未来の電車ってどんな感じ？」と聞かれたら、あなたはどんなイメージを思い浮かべますか？ リニアモーターカー？ 空飛ぶ乗り物？リアルな未来の一つが「水素で走る列車」です。それは絵空事ではなく、すでにその答えに近づきつつあるんです。 水素を燃料にして電気をつくる列車ここでいう水素列車とは、水素（H2）を燃料にした「燃料電池」で電気を作り、その電気でモー