サンリオのポムポムプリンを題材にした当りくじの新作が、5月23日（土）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。【写真】アニバーサリー仕様のぬいぐるみもかわいい！“ポムポムプリン”当りくじ景品一覧■チームプリンで30周年を祝福今回登場するのは、30周年を迎えたポムポムプリンとチームプリンのみんながアニバーサリーをお祝いする、スペシャルデザインをあしらったアイテムがそろ