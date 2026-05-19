今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『音街ウナ、告白1秒前【ソフトウェアトーク劇場】』というニョロさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）時は、満ちました…!!(*´꒳`音街ウナ、告白1秒前【ソフトウェアトーク劇場】音街ウナと東北きりたんの甘酸っぱい恋模様を描くボイロ手描き劇場動画が投稿されています。今回紹介するのは第10話『音街ウナ、告白1秒前』です。1話3分程度と短く、単発で見て