５月１８日、ファイターズの選手たちが札幌市と北広島市内の小学校を訪れました。（奈良間大己選手）「背番号５８、奈良間大己でーす！！」毎年オフの日を利用して、これまで道内１０２校を回ってきたファイターズの選手たち。子どもたちからは鋭い質問も飛びました。（小学生）「どうやったらホームランをたくさん打てる？」（奈良間大己選手）「ホームラン！オレが教えてあげるよ！おにぎりをたく