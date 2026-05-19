高市総理はきょう韓国を訪問し李在明大統領との首脳会談に臨みます。日韓両政府はエネルギー分野での協力を具体化するための「政策対話」を立ち上げる方向で調整しています。今回の訪問は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、政権幹部の一人は「複雑な国際情勢だからこそ、両国の連携を確認することが重要だ」と意義を強調しました。高市総理「両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について