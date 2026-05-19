福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故を受け、松本洋平文部科学大臣はきょうの会見で、部活動で遠征する際の安全確保などを求める通知をきょう中に全国の教育委員会などに出すと発表しました。松本文科大臣「部活動における生徒の移動に当たりましては、安全の確保が最優先であることは言うまでもありません」松本文科大臣はきょうの記者会見で、全国の教育委員会などに対して、▼部活動の移動中の安全確保、▼運行事業