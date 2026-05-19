歌手の千昌夫（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。小型飛行機を操縦する姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「最高のイケおじ」79歳で小型飛行機を操縦する千昌夫、コックピットでの姿を披露投稿では「久しぶりフライト名古屋小牧空港飛行機ライセンス46年前取得。技量維持の為」とつづり、操縦席に座る姿を披露。操縦席の後ろから撮影された写真には、小さく見える街並みや滑走路が写し出されており、実際に空