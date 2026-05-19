アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、「19日に予定していた攻撃を実行しないよう指示した」と明らかにしました。トランプ大統領は18日、ヘグセス国防長官らに対して「19日に予定していたイランに対する軍事攻撃を実行しないよう指示した」と発表しました。カタールやサウジアラビアから攻撃を2〜3日延期するよう要請を受けたと主張したうえで、「極めて重要な交渉が行われていて、アメリカだけでな