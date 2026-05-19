俳優の小芝風花（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。「みゆちゃんとデートした」と明かし、仲良しの俳優・柳生みゆ（35）とのプライデート満喫ショットを披露した。【写真】「顔までお2人似てきた気がする〜」「姉妹のよう」小芝風花＆柳生みゆの“デート”ショット10年以上の付き合いがあるという2人。小芝は「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて」と、この日も柳生と充実した時間を過