上皇ご夫妻が神奈川県葉山町で静養に入られました。上皇ご夫妻はきょう（19日）午前11時半すぎ、神奈川県の葉山町に車で到着し、地元住民や観光客らから出迎えを受けられました。沿道で「上皇さま」「上皇后さま」などと声をかけられると、ご夫妻は笑顔を見せ御用邸に入られました。おふたりは、去年秋にも葉山町で静養していて、近くの岬を散策した際には地元住民らとおよそ15分間交流される場面もみられました。現在92歳と91歳の