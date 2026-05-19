俳優・タレントの杉浦太陽さんが5月17日、自身の公式ブログを更新。自宅のプール開きを報告しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】5月中旬に早くも『自宅プール開き』を報告今年初の真夏日に「組み立てるのに汗だく」この日、東京では今年初の真夏日を記録。ブログによると、杉浦さんは「コアの習い事の送り迎えをして、さらに外があまりに暑いので、プール開きしました」と投稿。使用したプールは組み立て式屋外プールで、鮮や