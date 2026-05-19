ことし1月から3月のGDP＝国内総生産が発表され、実質で年率2.1％のプラス成長となりました。ことし1月から3月のGDPは、物価の変動を除いた「実質」で前の3か月より0.5％増加しました。2期連続のプラス成長で、年率に換算すると2.1％の伸びです。内訳では、いわゆるトランプ関税の影響で落ち込んでいた自動車などの「輸出」が持ち直し、1.7％のプラスとGDPを押し上げました。「個人消費」も外食や衣服が好調で、プラス0.3％でした。