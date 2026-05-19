栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された20代の夫婦と少年4人が事件当日、一度集まり、打ち合わせをしていたとみられることが新たにわかりました。栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が逮捕されています。実行役とみられる高校生の少年4人のうちの1人は事件の前に竹前容疑者夫婦と接点があったことがわかっています。