FX投資で得た利益を隠し、所得税およそ2700万円を脱税したとして、東京国税局が東京・足立区の契約社員の男を刑事告発したことが分かりました。所得税法違反の疑いで刑事告発されたのは、東京・足立区の契約社員・村松正昭氏（54）です。関係者によりますと、村松氏は2024年までの2年間におよそ1億8400万円の利益を隠し、所得税およそ2700万円を脱税した疑いがもたれています。村松氏は円安が進行した2022年以降、FX投資で多額の利