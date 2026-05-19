共産党の小池晃書記局長の18日の記者会見で、高市内閣の支持率が依然高いことについての質問が出た。【映像】内閣支持率「大きく変わる可能性」発言の瞬間（実際の様子）共同通信の世論調査で内閣支持率が依然60％を超えていることについて問われると、小池氏は「内閣支持率61％と高いんですけど、武器輸出反対57％と高いんですよね。だから個別の政策について言うと、決して国民はそれを支持しているわけではないのではないか