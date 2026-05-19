元日本テレビで現在フリーの青木源太アナ（43）が18日放送の、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。番組共演する大物お笑いタレントが「泡洗顔」の達人であることを明かした。美容にこだわりのあるアナウンサーやタレントを集め「最強！肌オバケ軍団」として特集。青木は日本テレビ系「ヒルナンデス！」で共演するウッチャンナンチャン南原清隆について「泡洗顔もあって、ヒルナンデス終わりの南原さん、メイク室