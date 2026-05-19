りそなグループ、第一ライフグループ、ジェーシービーの3社は5月18日、個人顧客のくらしを起点とした新たなエコシステム(経済圏)の確立に向け、協業に関する基本合意を締結した。りそなプラスこの取り組みの一環として、りそなグループは9月下旬を目途に、金融の枠を超えた新しい個人向けサービス「りそなプラス」の提供を開始する。キャッシュレス決済やデジタルサービスの進展に伴い、銀行には従来の金融商品だけでなく、日常生