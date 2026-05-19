SBJ銀行は5月13日から、「夏のボーナス定期預金キャンペーン」を開始した。夏のボーナス定期預金キャンペーン今回のキャンペーンでは、1年から5年ものまでのスーパー定期預金・大口定期預金(インターネット専用を含む)を対象に大幅な優遇金利が適用される。優遇金利は、「5年もの」が年 1.55%(税引後 1.235%)、「3年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「2年もの」が年 1.50%(税引後 1.195%)、「18カ月もの」は、キャンペーン期間中