◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回先頭の２打席目は四球で出塁した。１死からフリーマンの打席では、今季７度目の盗塁を試みたが、二塁でタッチアウトとなって今季初失敗。敵地は熱狂の渦に包まれた。前日の古巣本拠地でのエンゼルス戦では、打者