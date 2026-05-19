ジェーシービーは、ポイントがおトクにたまる「J-POINTパートナー」の10%還元対象ショップに「クレカ乗車」を追加した。5月16日利用分から1年間にわたり、電車やバスなど全国約190事業者での利用を対象に高還元を実施する。10%還元対象ショップに「クレカ乗車」を追加J-POINTパートナーとは、JCBオリジナルシリーズ会員を対象とした、ポイントアップ登録サービス。事前に登録を済ませて対象店舗を利用することで、通常よりも多くの