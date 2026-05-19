【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの鈴木あきえが5月18日、自身のInstagramを更新。相撲大会に参加した息子の写真を公開し、話題となっている。【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「頼もしい姿にキュン」相撲大会での小2長男の姿◆鈴木あきえ、相撲大会に参加した息子の姿公開鈴木は「先日、息子相撲大会へ参加 幼稚園からのお友達や小学校のお友達も参加してて、みんなで盛り上がりました〜！」とつづり、写真を投稿。「2