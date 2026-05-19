作家の乙武洋匡さんが2026年5月18日、パーティーでの「ドレスコード」をめぐるアドバイスをXで募り、さまざまな反響が寄せられている。「『赤いもの』が特に思い浮かばなくて、、、」乙武さんは同日昼過ぎ、「みなさん、相談に乗ってください！！」と切り出し、「こんばん、還暦を迎える方の誕生日パーティーがあるんですけど、ドレスコードが『赤いものを身につける』なんですよね」と説明した。白い半袖シャツにチェックのベスト