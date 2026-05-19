キリスト教式のお葬式とは！？カトリック,プロテスタントの宗派ごとを違いを解説 キリスト教式のお葬式 2つの宗派で異なるお葬式 キリスト教のお葬式には、故人の魂が神の御許に受け入れてもらえるよう祈るという意味合いも込められています。お葬式はほとんどが所属する教会で行われ、神父や牧師の主導で進みます。葬儀社は設営や会葬者の誘導などを行います。 カトリックでは通夜を「通夜の祈り」 、葬儀を「葬儀ミサ」