体幹の強い体を作る為のトレーニングのコツとは 木場式新体幹メソッド目指すべき姿はかかし！ 体幹の強い体を作るためには下半身の筋力強化は欠かせません。特に体重を支える足首と足指をしっかり鍛えよう！ すぐれた体幹作りは、土台＝下半身の強さにある 理想はかかし 土台がしっかりしているから、グラグラしない 上半身：体幹トレーニング（胴体） 下半身：下半身＆足