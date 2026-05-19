一見普通の大人しい少女が抱えるのは、「殺人依存症」という恐ろしすぎる秘密だった――。 読んだら最後、絶対に忘れられない衝撃のサイコサスペンス『夜本沙津子の幸福論』。 第1話からアクセル全開で描かれる、狂気に満ちたヒロインの凶行と予測不能な展開をネタバレありで徹底レビューします。 SNSでも話題沸騰の最狂サスペンス、あなたは最後まで直視できるか… 一見普通の少女が抱える、恐ろしい「依