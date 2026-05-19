香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3、香川ファイブアローズが18日、B3の王者を決めるプレーオフ決勝の第1戦で立川と対戦しました。 前半を41対44と3点のリードを許して折り返したファイブアローズ。 第3クオーター残り4分17秒、今林のシュートで逆転に成功すると、その後フリースローを含む4本のシュートで立川を引き離し、8点リ