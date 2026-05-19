INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが18日、8TH SINGLE『PULSE』の発売を記念したプレミアムイベント「PREMIUM AFTER PARTY “Feel my PULSE”」を開催した。開演前から会場には期待感が漂う中、スクリーンに楽屋エリアからステージへ向かうメンバーの中継映像が映し出されると「えー！」と驚く声が上がり、大歓声が沸き起こった。8TH SINGLE『PULSE』の収録曲である、「DUM」「OURS」の