2026年2月にビジネスホテルから現金の入ったレジを盗んだとして、警察は5月18日に高知市の40代の男を逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市神田のカメラマン・東浩二容疑者（49）です。警察によりますと、東容疑者は2026年2月6日の午前1時頃、勤務先の高知市内のビジネスホテルから現金約26万円が入ったレジなどを盗んだ疑いです。すぐに従業員が被害に気付いて警察に通報し、防犯カメラの映像などから東