【新興国通貨】対ドル中心レート23年3月以来の6.84割れ、受けてドル人民元も下げる＝中国人民元 朝の中国人民銀行(中央銀行)による対ドル基準値は、6.8375元と2023年3月以来の6.84割れまで元高となった。これを受けてドル人民元も6.7941まで下げており、昨日の安値を割り込む動きとなっている。 対円では23.38円台と今月の高値を更新、4月30日以来の元高円安権を付けている。 CNYJPY 23.388USDCNY6.7971