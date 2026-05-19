【新興国通貨】ドルペソは落ち着いた動き=メキシコペソ ドルペソは17.30前後での推移。先週末に上昇後、昨日は調整売りも金曜日の安値圏に届かず。今朝は少し飯尾圧も値幅は小さく、落ち着いた動き。対円では円安でしっか利した動きとなっているが9.20円超えの買いには慎重。 USDMXN17.2990MXNJPY 9.1885