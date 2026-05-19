5月18日午後、高知県宿毛市大島の漁港でうつ伏せで浮いている男性が発見され、その後、死亡が確認されました。水難事故があったのは、宿毛市大島の漁港です。警察や消防によりますと、18日午後1時半すぎ、宿毛市大島の漁港で男性が浮いていると消防に通報がありました。通報したのは、午前中に散歩に出かけて帰ってこない近くに住む無職の上岡三千雄さん（86歳）を探していた家族で、消防が駆けつけて救助しましたがその場で上岡さ