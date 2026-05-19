警察は5月18日、高知県安芸市の民家に侵入し下着を盗んだ疑いで、安芸市の団体職員の男を逮捕しました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、安芸市の団体職員・原隆貴容疑者（41）です。警察によりますと、原容疑者は4月19日の午前0時頃、安芸市の30代女性の自宅に侵入し、女性用下着など5点を盗んだ疑いです。女性と原容疑者に面識はなく、警察が防犯カメラの映像などから原容疑者を割り出しました。調べに対し原容疑者は容疑