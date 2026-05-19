5月14日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MC・DAIGOのちょっと気になる“クイズの出し方”に注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「頼りになる食材」。節約食材の代表格“ちくわ”をフレンチ風に仕立てた「ちくわとじゃがいものリヨン風」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。 ちくわのような手頃でおいしく、