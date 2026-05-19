◇MLBフィリーズ5-4レッズ(日本時間19日、シチズンズ・バンク・パーク)現在メジャートップの20本塁打を記録しているフィリーズのカイル・シュワバー選手が225試合ぶりの不出場となりました。シュワバー選手は日本時間16日のパイレーツ戦で2打席連続本塁打を放ち、今季メジャー最速で20号に到達しました。これで直近8戦9発を記録と、現在2位に位置するホワイトソックスの村上宗隆選手と3本差に差を広げました。ここまで先発出場で